Zwei Einsatzkräfte werden beim Brand im Gersthofer Industriepark verletzt

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend einen Brand im Industriepark in Gersthofen gelöscht. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Zwei Einsatzkräfte sind leicht verletzt.

Am späten Mittwochabend hat es einen Großeinsatz der Feuerwehren in Gersthofen am Industriepark gegeben. Die Ursache: ein Feuer.

Am Mittwoch um 22 Uhr teilte das Unternehmen mit: "Im Industriepark Gersthofen kam es am Mittwoch um 22 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Produktionsanlage zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung und einer möglichen Geruchsbelästigung durch den Rauch. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es bei dem Ereignis keine Verletzten." Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rettungsdienste waren vor Ort im Einsatz, am Abend wurde ein Bürgertelefon eingerichtet.

Knall im Industriepark Gersthofen: Am Mittwoch brach ein Feuer aus

Anwohner hatten einen dumpfen Knall gehört, möglicherweise Explosionen. Wie das Unternehmen MVV, das den Industriepark betreibt, in einer zweiten Erklärung mitteilte, brach das Feuer um 21.30 Uhr in einem Betriebsteil der Firma INDORAMA Ventures Polymers Germany GmbH aus bisher ungeklärter Ursache aus. Noch am Abend brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle.

Bei dem Brand wurden zwei Einsatzkräfte leicht verletzt, die vor Ort medizinisch versorgt wurden. Mehrere Anlagenteile sind stark beschädigt. Die Produktionsanlage wurde in einen sicheren Zustand abgefahren.

11 Bilder Brand im Gersthofer Industriepark: Der Einsatz in Bildern Foto: Marcus Merk

Wie die MVV weiter mitteilt, wurden umgehend Messungen durchgeführt; die Ergebnisse liegen weit unterhalb einer gefährlichen Konzentration. Aufgrund der vorherrschenden Windrichtung bestand für Personen im Umkreis des Industrieparks (vor allem im Norden des Geländes) nach derzeitigen Erkenntnissen eine kurzzeitige Belästigung durch Brandrauch. Die Bevölkerung wurde durch die Polizei und durch Rundfunkdurchsagen gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Tatsächlich stank es im Umfeld des Industrieparks Mittwochnacht beträchtlich. Der Gersthofer Industriepark mit rund 1200 Beschäftigten und mehreren chemischen Betrieben unterliegt besonderen Vorschriften. Bei einem Störfall wären bis zu 10.000 Haushalte im Radius von zwei Kilometern um den Industriepark betroffen. Deshalb müssen alle paar Jahre Großübungen auf dem Areal stattfinden.

Brand in Gersthofer Industriegebiet mit starker Rauchentwicklung

Über die Warn-App "Nina" des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurden die Anwohner am Mittwoch gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem solle das betroffene Gebiet gemieden werden. Spätnachts trafen noch laufend Feuerwehren am Einsatzort ein. Gefragt waren Löschschaum und Atemschutz. Die Werkfeuerwehr des Industrieparks wurde nach Angaben von MVV durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg sowie durch Feuerwehren aus Gersthofen, Stettenhofen, Langweid und Neusäß unterstützt. Insgesamt waren mehr als 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Rückhalteeinrichtung der Kläranlage wurde aktiviert, um anfallendes Löschwasser aufzufangen.

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Wie hoch der Schaden ist und was den Brand ausgelöst haben könnte, ist bislang nicht bekannt. Im Laufe des Donnerstagvormittags will die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, neue Informationen mitteilen. (oli/cf/jako/cgal/df/kinp)