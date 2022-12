18-Jähriger stürzt in Gessertshausen vom Dach

Bei Arbeiten an einer Solaranlage in Gessertshausen rutscht ein 18-Jähriger vom Dach und fällt sechs Meter tief aufs Vordach. Von da rutscht er erneut ab.

Schwer verletzt hat sich ein 18-Jähriger Hilfsarbeiter bei einem Betriebsunfall in Gessertshausen. Der junge Mann war am Mittwoch gegen 7.50 Uhr auf einer Baustelle in der Eichenstraße vom Dach gestürzt.

Der junge Mann war laut Polizei über die Luke eines Toskanahauses auf das Dach gestiegen, um Installationsarbeiten für eine Solaranlage durchzuführen. Dabei rutschte er auf der einzig nicht eingerüsteten Seite ab und stürzte zunächst sechs Meter tief auf ein Vordach. Von dort rutschte er erneut ab und fiel drei Meter tief auf eine auf dem Kiesboden liegende Palette. Der junge Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg geflogen. Dort wurde er an der Hand und der Wirbelsäule operiert. Lebensgefahr bestand nicht. (thia)