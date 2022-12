Gessertshausen

vor 16 Min.

63-Jährige übersieht anderes Auto: 6000 Euro Schaden

Beim Einordnen auf den Linksabbiegestreifen hat am Montag eine 63-Jährige in Gessertshausen ein anderes Auto übersehen.

Artikel anhören Shape

Eine Autofahrerin will sich in Gessertshausen auf die linke Spur in Richtung Oberschönenfeld einordnen. Dort steht jedoch bereits ein Auto.

Beim Einordnen auf den Linksabbiegestreifen hat am Montag eine 63-Jährige in Gessertshausen ein anderes Auto übersehen. Die Frau wollte gegen 12.30 Uhr in der Hauptstraße mit ihrem Mercedes Vito auf Höhe der Raiffeisenbank in Richtung Oberschönenfeld abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den Citroen Jumper eines 19-Jährigen, der sich laut Polizei bereits dort eingeordnet hatte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)

Themen folgen