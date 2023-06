Arbeiter wird bei Pflasterarbeiten in Gessertshausen verletzt

Ein 51-Jähriger will in Gessertshausen bei Pfasterarbeiten die Lage eines Steins mit dem Fuß korrigieren. Gleichzeitig greift die Verlegezange eines Minibaggers nach dem Material.

Bei Pflasterarbeiten hat sich ein 51-Jähriger in Gessertshausen verletzt. Der Mann wollte am Dienstag in der Straße Am Bahndamm just in dem Moment, als die an einem Minibagger angebrachte hydraulische Verlegezange nach den Steinen griff, noch einen Stein mit dem Fuß korrigieren.

Dabei wurde er laut Polizei von der Verlegezange gestreift und am rechten Schienbein verletzt. Der 51-Jährige musste zur Behandlung mit dem Rettungsdienst in die Universitätsklink nach Augsburg eingeliefert werden. (thia)