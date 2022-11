Bürger von Gessertshausen wünschen sich attraktiven Friedhof

Plus Bei der Bürgerversammlung in Gessertshausen bleibt es im Gegensatz zu Deubach recht ruhig. Die Mosterei des Gartenbauvereins war aber wichtiges Thema.

Nichts zu spüren von Druck aus der Bürgerschaft auf Bürgermeister Jürgen Mögele war im Gegensatz zur Bürgerversammlung in Deubach bei der gleichen Veranstaltung in Gessertshausen. Etwa 30 Bürgerinnen und Bürger hatten neben dem erwarteten Thema, der Vergrößerung der Halle für den kommunalen Bauhof und die damit vom benachbarten Gartenbauverein befürchtete Einschränkung des Mostbetriebs, vor allem ein Interesse: Wie kann die Friedhofskultur vor Ort erhalten bleiben?