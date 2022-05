Der kleine Modeladen in Gessertshausen zieht die Menschen an

Plus Das Rot-Kreuz-Lädle in Gessertshausen fällt mit seiner schön dekorierten Auslage für Secondhand-Mode auf. Das ist dem Team der Ehrenamtlichen wichtig.

In der Ortsmitte von Gessertshausen fallen die je nach Jahreszeit liebevoll dekorierten Auslagen des Rot-Kreuz-Lädles auf. In den Farben Gelb und Grün ziehen derzeit Sonnenblumen und Gießkannen die Blicke auf sich und lassen die ausgestellten Bekleidungsstücke des kleinen Geschäfts sommerlich wirken.