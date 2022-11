Deubachia startet in eine Faschingssaison ohne Grenzen

Bei der Deubachia ist Fasching Familiensache. Und das nicht allein, weil das Prinzenpaar auch verheiratet ist. Rasanter Start in eine "normale" Saison.

Im Gessertshauser Ortsteil Deubach soll nach langen Jahren der Corona-Abstinenz endlich wieder "wie früher" Fasching gefeiert werden, und so waren zahlreiche Mitglieder, Freunde und Bekannte zum fröhlichen Faschingsauftakt in die Zechstuben nach Deubach gekommen. Am 11.11., also genau dann, wenn für die Narren die fünfte Jahreszeit beginnt, lud der CCD Deubachia zur ersten großen Veranstaltung. Mit viel Musik, Gesang, Tanz und Spaß wurden die Prinzenpaare für die neue Faschingssaison vorgestellt.

Damit solle auch symbolisch allen zugerufen werden: "Hallo, wir sind noch da", sagte die Vorsitzende des Vereins, Stefanie Aumann, und macht schon jetzt auf zwei Prunksitzungen, einen bunten Faschingsnachmittag sowie den Kinderball im Februar aufmerksam, nicht zu vergessen den allseits beliebten Prinzenball in der Schwarzachhalle in Gessertshausen. Somit sollte natürlich auch die Vorstellung der Prinzenpaare bereits der erste wichtige Ankerpunkt für die kommende Faschingssaison werden, und das ist dem Verein auch wirklich gelungen.

Das Kinderprinzenpaar hatte letztes Jahr wenig Glück

Bereits die Vorstellung des Kinderprinzenpaares Emilie I. und Luca I. wurde zu einem großen Hallo, denn die beiden sind keine Unbekannten. Sie waren bereits tapfer im vergangenen Jahr als Kinderprinzenpaar angetreten, konnten allerdings nur bei zwei, drei Aufführungen etwas Faschingsluft schnuppern. Faschingstechnisch vorbelastet sind beide. So war Emilies Mama bereits Faschingsprinzessin, und als ihre Tochter sie damals im Prinzessinnenkleid sah, war sofort klar, dass sie unbedingt in diese Fußstapfen treten wollte. Luca hat dagegen mit fünf Jahren seine Faschingskarriere als Pizzabäcker gestartet.

Das Kinderprinzenpaar Emilie I. und Luca I. saß schon in der vergangenen Saison auf dem Thron. Doch viele Auftritte hatten die beiden nicht. Foto: Ccd Deubachia

Etwas mehr Spannung gab es schließlich bei der Vorstellung des Prinzenpaars der Erwachsenen. Hier musste man sich mit der Proklamation bis 22.22 Uhr gedulden. Bei Musik und Tanz, einer kurzweiligen Show der Kinder mit einem Ausschnitt ihres diesjährigen Programms und dem Auftritt des Aushängeschilds des Deubacher Faschingsvereins, dem traditionellen Fanfarenzugs, war das aber ein reines Vergnügen. Und schon löste sich auch das Rätsel, und man begrüßte herzlich Prinzessin Manuela I. und Prinz Daniel I. Sie sind nicht nur während des Faschings ein Paar, sondern seit Kurzem sogar ein Ehepaar.

Hoffnung auf den Gaudiwurm

Freuen dürfen sich die Narren des Landkreises auf besondere Veranstaltungen mit grandiosen Tänzern, Musikern und Büttenrednern. Die ganze Mannschaft des CCD Deubachia hofft auf ein gutes Gelingen der Faschingssaison 2022/23 und vor allem, dass auch der traditionelle Gaudiwurm am Faschingsdienstag, 21. Februar, sich wieder durch Deubach winden kann. "Noch liegen ein paar Steine im Weg, wir sind aber guter Dinge, dass wir diese noch ausräumen können", so die Präsidentin, die selbst ein Urgestein der Deubachia ist und bereits als Kinderprinzessin mitgemacht hat. Unterstützt bei all ihrem Bemühen zu einer normalen Faschingszeit zurückkehren zu können, wird sie von Dominik Wanner und Melanie Schalk. Weitergehen wird die Saison am 14. Januar mit der Prunksitzung.

