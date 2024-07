In der Nacht von Freitag auf Samstag fand am Sportplatz Gessertshausen eine Feier statt. In besagter Nacht ist durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Zaun am Sportplatz beschädigt worden. Dies wurde der Polizei am Samstag bekannt. Bei Hinweisen wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (corh)

Sportplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gessertshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis