Für den Hochwasserschutz sollen alle in Gessertshausen an einem Strang ziehen

Auf alles, was noch kommen wird, wollte Bürgermeister Jürgen Mögele heuer seine Bürgerinnen und Bürger gemeinsam einstimmen. Deshalb hatte er auch erstmals alle Ortsteile zu einer Bürgerversammlung in die Schwarzachhalle nach Gessertshausen eingeladen. „Der gemeinsame Blick fehlt“, bedauerte er. Jeder hätte Wünsche, doch die Gemeinde könne in Zeiten klammer Kassen nur die wichtigsten Probleme angehen. Dazu zählten der Hochwasserschutz und die Energiewende. Anschaffungen, die sicher nötig, aber nicht vordringlich seien, wie das neue Feuerwehrfahrzeug für Margertshausen oder ein Ersatz für das alte Vereinshaus in Deubach, gehörten nicht dazu. Trotzdem arbeite man an Lösungen.

