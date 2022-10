Gessertshausen zählt die Stunden bis zum Leonhardiritt

An der Kapelle St. Leonhard beginnt der Leonhardiritt in Gessertshausen. Interessierte Teilnehmer können sich noch anmelden.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am Sonntag, 23. Oktober, treffen sich die Gessertshauser und alle Freunde der Kapelle St. Leonhard um 9.30 Uhr zur Patronatsfeier auf dem Leonhardsberg, der hinter der Brauerei Schimpfle liegt. Mit an Bord sind in der festlich geschmückten Kirche neben den Gläubigen auch die Fahnenabordnungen der Ortsvereine, der Musikverein Gessertshausen sowie jede Menge Pferdeliebhaber.

Denn im Anschluss an den Gottesdienst – gegen 10:30 Uhr – findet rund um die Kapelle die Pferdesegnung sowie der darauffolgende Leonhardiritt durch den Ort statt, der bei einem Weißwurst-Frühschoppen auf dem Anwesen der Familie des Obstbauern Josef Kraus seinen gemütlichen Ausklang nimmt. Zudem bekommen alle teilnehmenden Reiterinnen und Reiter vom Pfarrgemeinderat Dietkirch, der zusammen mit der örtlichen Kirchenverwaltung das Organisationsteam bildet, als kleine Erinnerung an die Segnung und den Umritt eine individuell ausgestaltete Turnierschleife als Geschenk.

Die Kutsche aus Holzara ist beim Leonardiritt in Gessertshausen der Hingucker

Begleitet wird der Umritt in diesem Jahr wieder durch die festlich geschmückte Kutsche von Rudolf Erdle aus Holzara, auf der neben dem indischen Kaplan Zacharias als Vertreter der Geistlichkeit auch der Bürgermeister von Gessertshausen, Jürgen Mögele, Platz nehmen werden. Zudem werden auch private Pferdebesitzer bzw. Reitbeteiligungen der umliegenden Pferdestallungen erwartet, die sich bis Samstag, 22. Oktober, noch unter der folgenden Telefonnummer anmelden können: 0170/7534323.

Das Besondere am Gessertshauser Leonhardiritt ist das heimelige Flair und der familiäre Rahmen der Veranstaltung, die seit dem Jahr 2010 in guter alter Tradition durch die Pfarrei St. Johannes Baptist Dietkirch wiedereingeführt wurde und sich mittlerweile zu einem kleinen Dorffest entwickelt hat. Möglich wurde dies erst aufgrund der Großzügigkeit von Josef Kraus, der seinen Hof als Ziel des Umritts und damit auch des Frühschoppens zur Verfügung stellt und somit der Traditionspflege einen würdigen Rahmen gibt. Angesichts dessen ist die Vorfreude bei den Freunden der Kapelle St. Leonhard sowie den Reiterinnen und Reitern und nicht zuletzt bei allen Pferdeliebhabern groß.

Der Umritt zu Ehren des hl. Leonhard und der Frühschoppen findet im Übrigen bei jedem Wetter statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch