Kunstpreisträgerinnen kommen nach Oberschönenfeld

Die Kunstpreisträgerinnen des Landkreises Augsburg Andrea Sandner und Erika Kassnel-Henneberg kommen nach Oberschönenfeld.

Die Schwäbische Galerie im Museum Oberschönenfeld lädt am Sonntag, 11. Juni, zu Gesprächen mit den Kunstpreisträgerinnen des Landkreises Augsburg Andrea Sandner und Erika Kassnel-Henneberg ein. Der Ausstellungstitel "Am Horizont Utopia" spielt auf die "Utopien" von Erika Kassnel-Henneberg und die "Horizonte" von Andrea Sandner an. Die Besucherinnen und Besucher erwarten zwei abwechslungsreiche Ausstellungen, deren künstlerische Positionen unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Erdgeschoss laden die Gemälde von Andrea Sandner dazu ein, die Wirkung von Farben und ihren Dialog in formal angelegten horizontalen oder vertikalen Streifen zu spüren. Im Kabinett zeigen Fotoübermalungen Landschaften aus der Region.

Ausstellung in Oberschönenfeld: Papierarbeiten, Videos und Fotografien

Die Ausstellung im Obergeschoss zeigt Arbeiten von Erika Kassnel-Henneberg, die sich in ihren Papierarbeiten, Videos und Fotografien mit Themen wie Heimat und Identität sowie Erinnerung und Utopie auseinandersetzt.

Beide Ausstellungen und die Künstlerinnen kann man im Rahmen von lockeren Gesprächen kennenlernen: um 11 Uhr Andrea Sandner, es moderiert Carina Kaminski M. A., Kulturbeauftragte des Landkreises Augsburg, und um 15 Uhr Erika Kassnel-Henneberg, die Moderation übernimmt Gudrun Szczepanek. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.mos.bezirk-schwaben.de. (AZ)