Mann verbrennt illegal Kabel und Fenster - jetzt wird er angezeigt

Neben Holz verbrennt ein Mann in Deubach auch Elektrokabel, lackierte Fenster und andere Gegenstände. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Im Gessertshauser Ortsteil Deubach hat ein Mann am Mittwoch in einer über einen Meter breiten Feuerschale ein Feuer gemacht. Neben Holz hat er aber auch andere Gegenstände verbrannt beziehungsweise verbrennen wollen. So warf er auch Elektrokabel, Dachpappe, lackierte Fenster und ein Warndreieck in die Flammen.

Laut Polizeiangaben erwartet den Mann nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. (mom)