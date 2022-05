Musikanten aus Gessertshausen und Deubach harmonieren auf der Bühne

Plus Das Gemeinschaftskonzert der Dullbachtaler Musikanten und des Musikvereins Gessertshausen fand großen Anklang - dabei war es nur für die Jungmusiker gedacht.

Experiment geglückt: Das Gemeinschaftskonzert der Dullbachtaler Musikanten und des Musikvereins Gessertshausen kam beim Publikum sehr gut an und zeigte: Das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde ist nach der langen Corona-Pause sehr lebendig. Dabei war das Konzert vor Corona eigentlich nur für die Jungmusiker beider Vereine aus Deubach und Gessertshausen gedacht. Die beiden Vorsitzenden Lukas Lederle und Manuel Riegg sagten, dass es einen Auftritt der beiden Musikvereine künftig sogar öfter geben könnte.