Polizei erwischt Autofahrer mit Handy und knapp 0,8 Promille

Weil er an seinem Handy hantierte, fiel ein 30-jähriger Autofahrer am Mittwoch in der Hauptstraße in Gessertshausen einer Funkstreife auf. Da bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp unter 0,8 Promille. Den Mann erwartet nun neben der Anzeige wegen des Handyverstoßes auch noch ein einmonatiges Fahrverbot. (diba)

