Große Gegendemo bei Wahlkampfveranstaltung der AfD in Meitingen

Beatrix von Storch in der Meitinger Gemeindehalle, rund 400 Menschen auf den Straßen. Bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung machen sie lautstark ihrem Unmut Luft.

Alles andere als freundlich wurde am Dienstagabend Beatrix von Storch in Meitingen empfangen. Mehr als 300 Menschen hatten auf den Meitinger Straßen gegen die AfD und ihre Bundestagsabgeordnete protestiert. Vor der Meitinger Gemeindehalle wurde ein Zaun aufgestellt, um die Demonstranten räumlich von der AfD-Veranstaltung abzutrennen. Rund 80 Polizisten sorgten für Sicherheit. Eine so große Demonstration hatte es seit Jahren nicht mehr bei einer politischen Veranstaltung gegeben.

15 Bilder AfD in Meitingen: Die Bilder von Veranstaltung und Gegendemo Foto: Marcus Merk

Kurz vorher war bekannt geworden, dass AfD-Chefin Alice Weidel ihren Auftritt bei einer Kundgebung in Mödlareuth im Vogtland aus Sicherheitsgründen abgesagt hatte. Es habe einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben, hieß es. Aus Vorsichtsgründen habe sie daher auf öffentliche Auftritte verzichtet.

Unter dem Motto "Meitingen lebt Vielfalt – gemeinsam für Demokratie" machten die Demonstranten ihren Standpunkt deutlich. Organisiert wurde die Gegendemo vom SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Matthias Mark und der Meitinger Bürgerin Christina Schmitt. Mark hatte im Vorfeld angekündigt: „Wir werden einen Auftritt von Beatrix von Storch mit ihren menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Ansichten in Meitingen nicht wortlos hinnehmen.“ Es gehe darum, Gesicht zu zeigen. „Wir wollen einen parteiübergreifenden friedlichen Protest aus der Gesellschaft.“

Viele Menschen aus Meitingen hatten sich an der Demo beteiligt, andere kamen etwa aus Augsburg oder der Landeshauptstadt. Eine Demonstrantin aus München sagte: "Wir müssen bayernweit gegen den Rechtsruck demonstrieren." Ein Meitinger Familienvater aus dem Ort meinte: "Die AfD ist reaktionär, meine Kinder sollen in einem toleranten, bunten Deutschland leben."

AfD-"Informationsveranstaltung" in der Meitinger Gemeindehalle

Die AfD-Ortsgruppe hatte zu der "Informationsveranstaltung" in die Meitinger Gemeindehalle eingeladen. Neben Beatrix von Storch, die zwei Jahre stellvertretende Bundessprecherin ihrer Partei war, nahm auch der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag, Ulrich Singer, und der Landtags- und Bezirkstagskandidat Markus Striedl an der Wahlkampfveranstaltung teil. Anwesend war auch AfD-Bundestagsabgeordneter Rainer Kraft. Der Gemeindesaal war mit rund 200 Besuchern voll.