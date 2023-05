Hainhofen

vor 17 Min.

Karl Freihalter: "Solange es geht, bleibe ich Pfarrer in Hainhofen"

Seit 41 Jahren ist Karl Freihalter Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Stephan in Hainhofen. Die Feier des 40-jährigen Jubiläums wurde nun mit einem Festgottesdienst und einem Pfarrfest gefeiert.

Plus Die Kirchengemeinde St. Stephan in Hainhofen feierte mit Pfarrer Freihalter sein 40-jähriges Wirken in dem Neusässer Ortsteil. Der 83-Jährige denkt noch nicht an Ruhestand.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

Es ist ein außergewöhnliches Jubiläum, das Pfarrer Karl Freihalter am Pfingstsonntag in seiner Pfarrgemeinde St. Stephan in Hainhofen feiern konnte. Seit 40 Jahren, genau genommen 41 Jahren, hält er der kleinen Kirchengemeinde im Neusässer Stadtteil die Treue. Eigentlich hätte bereits im vergangenen Oktober gefeiert werden sollen, eine Erkrankung des Pfarrers machte dies leider unmöglich. Jetzt aber feierte er gemeinsam mit seiner Kirchengemeinde dieses Jubiläum mit dem Pfingstgottesdienst und dem anschließenden Pfarrfest bei herrlichem Sonnenschein.

Mit dem Beginn seiner Zeit als Pfarrer in Hainhofen habe es so seine Bewandtnis, blickt Pfarrer Freihalter zurück. Zunächst war er als Pfarrer ans damalige Augsburger Klinikum berufen worden, womit er aber keine Dienstwohnung zur Verfügung hatte. Die Übernahme der kleinen Landpfarrei war somit die Lösung, und er lebte dort zusätzlich das ganz normale Leben eines Pfarrers. Viele seiner Gläubigen hat er schon einen Großteil ihres Lebens von der Taufe über Erstkommunion bis zur Hochzeit und wieder zur Taufe von Kindern und Enkelkindern begleitet und ist somit ein Bindeglied der Generationen. Auf die Pfarrei war er vom damaligen Pfarrer Oberröder aufmerksam gemacht worden, und er sagte zu, ohne sich die Pfarrei vorher anzuschauen. Auch wenn er heute bekennt, dass er sich nie als Landpfarrer sah ("Ich bin eigentlich ein Stadtmensch"), hat er hier nicht nur seine geistige, sondern auch seine persönliche Heimat gefunden. Als er nach 25 Jahren von seinen Aufgaben als Klinikums-Pfarrer entpflichtet wurde, entschied er sich deshalb, in Hainhofen zu bleiben. Dies machte er auch in seiner Festpredigt deutlich. Er sei gerne "am Schwäbischen Himmelreich", wie der Wald westlich von Hainhofen genannt wird. Er freue sich vor allem auch über die Menschen dort, vor allem die zahlreichen aktiven, ehrenamtlichen Mitarbeiter, die alle Gottesdienste, auch während er schwer an einer Gesichtsrose erkrankt war, eigenständig weitergeführt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen