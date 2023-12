Hallenfußball

vor 48 Min.

Der Budenzauber lebt wieder auf

Plus Bei der Premiere des Edeka-Stoll-Cups in der Meitinger Ballspielhalle kommen rund 1.000 Zuschauer auf ihre Kosten. Emotionale Momente für Ali's Stars.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Allen Unkenrufen zum Trotz: Es gibt ihn noch, den Budenzauber, der vor vielen Jahren die Menschen massenhalft in die Hallen lockte. Man nehme dazu acht Männermannschaften aus der unmittelbaren Nachbarschaft, acht hochklassige Frauenteams und acht Nachwuchsmannschaften, garniere das ganze mit zwei Auswahlteams, größeren Toren und einem Penaltyschießen anstatt des drögen Hau-Drauf des üblichen Sechsmeter-Geballers - und heraus kommt ein Spektakel, an dem über den ganzen Tag verteilt rund 1.000 Zuschauer zum Jahresausklang in der Meitinger Ballspielhalle voll auf ihre Kosten kamen. Die Rede ist von der Premiere des Edeka-Stoll-Cups. Organisiert hat ihn in erster Linie Fabian Wolf, seines Zeichens Spielertrainer des A-Klassisten SV Erlingen und Trainer der Landesliga-Frauen des SC Biberbach. Außerdem war Wolf Spieler beim TSV Meitingen in der Landesliga, als die Mannschaft von Ali Dabestani trainiert wurde. Deshalb hat er auch noch eine Truppe aus ehemaligen Kickern zusammengetrommelt, die als "Ali's Stars" antraten.

Für eine Überraschung sorgten die Eilite-Legenden" des SC Biberbach, die erst im Endspiel gestoppt werden konnten. Foto: Oliver Reiser

Wenige Tage vor der Veranstaltung musste er noch eine Auswahl aus ehemaligen Spielerinnen des SC Biberbach zusammenstellen, nachdem eine Mannschaft abgesagt hatte. Die "Elite-Legenden" spielten nicht nur bis ins Finale, sondern auch in die Herzen des Publikums. Vor allem,, als sie vor dem Endspiel teilweise mit ihren eigenen Kindern aufs Spielfeld liefen. Gegner war hier der 1. FC Heidenheim. Der württembergische Verbandsligist hatte sich im Halbfinale gegen die erste Vertretung des SC Biberbach im Sechsmeterschießen durchgesetzt. Im Finale hielten die Legenden im die zur besten Torhüterin gewählten Nina Haupt ein 0:0 und mussten sich erst im Sechsmeterschießen geschlagen geben. "Morgen werden ich wieder Schmerzen im Knie haben. Aber es trotzdem Spaß gemacht", lachte Vanessa Straub. Die Frauen des Bundesligisten stellten mit Sabrina Kraus die beste Spielerin, Sophia Hammerl (SC Biberbach) sicherte sich mit vier Turniertreffern die Krone der Torjägerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen