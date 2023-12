Die Baustelle in Hammel ist beendet – doch die Busse fahren nicht mehr wie zuvor

Busse und Privatverkehr können wieder ungehindert von und nach Neusäß und Aystetten fahren. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.

Das ist eine gute Nachricht sowohl für die Anwohnerinnen und Anwohner im Neusässer Ortsteil Hammel als auch für alle, die von Aystetten aus von und nach Neusäß unterwegs sind: Die Vollsperrung wegen einer Baustelle ist beendet, die Durchgangsstraße ist wieder möglich. Seit dem Sommer war die Hammeler Straße kaum passierbar gewesen. Seit einigen Wochen konnten zwar auch Aystetter die Baustelle durchqueren. Doch der Linienbusverkehr und damit viele Berufspendler und Schülerinnen mussten weite Umwege über die Autobahn auf sich nehmen. Die schlechte Nachricht ist: Wie vorher wird es für sie nicht mehr auf der Strecke.

Mit der Aufhebung der Vollsperrung im Neusässer Ortsteil Hammel fahren die AVV-Regionalbuslinien 501 und 500 ab sofort wieder die gewohnte Linienführung, teilt der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund, AVV, mit. Wegen des anhaltenden Fachkräftemangels, der sich massiv auf die zuständigen Verkehrsunternehmen auswirkt, hat der Verbund jedoch das Fahrtangebot gleichzeitig reduziert, Abfahrtszeiten angepasst und Fahrten zusammengelegt, wie es in einer Mitteilung heißt. Damit hat der AVV auf diesen beiden Linien eine Entwicklung vorweggenommen, die mit dem Fahrplanwechsel zum 10. Dezember gelten sollte – und dann auch andere Linien treffen wird.

ÖPNV im Landkreis Augsburg: Auf den Buslinien 500 und 501 entfallen eine ganze Reihe von Fahrten

Konkret entfallen auf der AVV-Regionalbuslinie 500 ab sofort mit Abfahrt in Aystetten-West generell die Fahrt ab 6.55 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen die Fahrten ab 5.58 Uhr, 6.35 Uhr, 14.15 Uhr und um 18 Uhr sowie Montag bis Freitag an Ferientagen die Abfahrt um 20 Uhr. Zudem wird die Fahrt mit Abfahrt um 14 Uhr Montag bis Freitag auf 14.10 Uhr verlegt. Auf der Rückfahrt ab Augsburg, Staatstheater entfallen ab sofort auf der Linie 500 die Fahrten ab 17.17 Uhr generell von Montag bis Freitag sowie Montag bis Freitag an Schultagen die Fahrten 5.17 Uhr, 5.57 Uhr, 13.02 Uhr und 13.17 Uhr sowie an Ferientagen von Montag bis Freitag zudem die Fahrt um 18.02 Uhr.

Bei der AVV-Regionalbuslinie 501 entfallen montags bis freitags in den Ferien die Fahrten mit Abfahrt um 5.53 Uhr ab „Reutern, Ortseingang“ und montags bis freitags an Schultagen mit Abfahrt um 17.02 Uhr ab „Augsburg, Staatstheater“. Die Fahrt mit Abfahrt um 5.32 Uhr ab „ Emersacker, Sportplatzstraße“ startet wegen der Fahrtenstreichungen montags bis freitags in den Ferien 13 Minuten später und fährt nun über Ottmarshausen nach Neusäß: Neue Abfahrtszeit ist um 5.45 Uhr ab „Emersacker, Sportplatzstraße“. Die Fahrt um 5.40 Uhr ab „Augsburg, Staatstheater“ startet ebenfalls wegen der Fahrtenstreichungen montags bis freitags an Schultagen acht Minuten früher und fährt auch über Ottmarshausen nach Neusäß: Neue Abfahrtszeit ist um 5.32 Uhr ab „Augsburg, Staatstheater“. Die Fahrten mit Abfahrt um 16.02 Uhr und 16.32 Uhr ab „Augsburg, Staatstheater“ fahren montags bis freitags in den Ferien ebenso über Ottmarshausen nach Neusäß.

Mit diesen Reduzierungen werde Personalkapazität geschaffen, hofft der AVV. Damit soll sichergestellt werden, dass dies reduzierte Fahrplanangebot insbesondere in Schulverkehr- und Pendlerzeiten künftig zuverlässig aufrechterhalten werden kann. (jah)

