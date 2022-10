Heimat-Check

Für Familie Mustermann wäre Adelsried der richtige Wohnort

Adelsried liegt beim Heimat-Check in der Summe aller Faktoren ziemlich genau in der goldenen Mitte.

Plus Die Gemeinde liegt beim Heimat-Check in vielen Bereichen genau im Durchschnitt des Landkreises Augsburg. Eine Sache fehlt den Adelsriedern aber.

Von Matthias Schalla

Würde sich die fiktive Familie Mustermann einen realen Wohnort suchen müssen, wäre Adelsried sicherlich die perfekte Wahl. Denn: Die Gemeinde liegt mit all ihren Vor- und Nachteilen in der goldenen Mitte. Beim Heimat-Check unserer Zeitung kam Adelsried in der Summe aller Faktoren auf einen Wert von 6,0 und liegt somit im Ranking sogar noch knapp über dem Landkreis-Durchschnitt von 5,9. In einigen Kategorien erreichte Adelsried sogar Spitzenwerte und landete in den Top Ten, in anderen Bereichen allerdings reichte es nur für das letzte Drittel.

