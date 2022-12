Herbertshofen

11:57 Uhr

Feuerwehr löscht brennenden Müllcontainer

Ein Müllcontainer hat am Montag in Herbertshofen gebrannt.

Artikel anhören Shape

In der Fischerstraße in Herbertshofen dringt am Montag dichter Qualm aus einem Müllcontainer. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Ein Müllcontainer hat am Montag in Herbertshofen gebrannt. Anwohner in der Fischerstraße hatten gegen 15.15 Uhr bemerkt, wie Qualm aus dem Behälter dringt. Die Freiwillige Feuerwehr Herbertshofen rückte daraufhin umgehend an und konnte den Brand schnell löschen. Ob sich der Müll von selbst entzündete oder eine andere Ursache für die Brandauslösung bestand, ist laut Polizei nicht bekannt. Auch die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. (thia)

Themen folgen