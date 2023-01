Mehr Einsätze und ein größeres Feuerwehrhaus in Herbertshofen

Freiwillige Feuerwehr blickt mit Zuversicht ins kommende Jahr. Wichtiges Thema bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Herbertshofen war die Erweiterung des Feuerwehrhauses, die heuer ansteht.

„Die Planung ist beendet und die Finanzierung im Etat der Marktgemeinde Meitingen in trockenen Tüchern, sodass der Umsetzung der 350.000 Euro teuren Baumaßnahme noch in diesem Jahr nichts mehr im Wege steht“, erläuterte Marktgemeinderat Anton Büchele.

Kommandant Wolfgang Wagenknecht gab bekannt, dass die Wehr im Jahr 2022 zu 32 Einsätzen, 18 Prozent mehr als 2021, gerufen wurde. „Die Anzahl der Einsätze für Reanimationen hat sich dabei als steigend erwiesen, was aber auch an unserem nicht gerade ausgereiften Gesundheitssystem liegt“, so der Kommandant. Das Vereinsleben lief wegen der Corona-Einschränkungen auf Sparflamme, langsam aber rühre sich wieder was, so Vorsitzender Stefan Keller. "Wir sind zuversichtlich."

Das ist die Feuerwehr Herbertshofen

Die Wehr besteht derzeit aus 46 Aktiven, davon sechs Frauen. Dass die Nachwuchsgruppe der Herbertshofener Feuerwehr aus sechs Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren besteht, berichtete Jugendwart Moritz Nussbauer. Im Laufe des vergangenen Jahres wurden 26 Jugendübungen abgehalten sowie gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Erlingen bei der Säuberung von Kiesbänken im Lech unter der Regie des Meitinger Fischervereins mitgewirkt. Der neue Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel dankte der Wehr für ihr Engagement zum Wohle der Bevölkerung. „Wenn man das Vereinsleben der Herbertshofer Wehr über das ganze Jahr hinweg verfolgt, sieht man, dass die Feuerwehr intakt ist, die Kameradschaft stimmt und die Einsatzbereitschaft im Vordergrund steht“, lobte der neu gewählte Kreisbrandrat.

Ehrungen nahmen Kreisbrandrat Bechtel, Kreisbrandmeister Bernd Schreiter, Vorstand Stefan Keller und Kommandant Wolfgang Wagenknecht vor. Für 20-jährigen Feuerwehrdienst wurde Dominik Dirr, der zwei Jahre als stellvertretender Kommandant, mehrere Monate als kommissarischer Kommandant und sechs Jahre als Kommandant fungierte, geehrt. Über eine Auszeichnung für 40-jährige Mitgliedschaft konnten sich Renate Hessheimer, Jakob Berger und Elisabeth Kraus, Ekkehard Kreisel und Adelheid Stock freuen. Zum Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau wurden Chantal Bulka, Dennis Csutor, Kilian Eser, Udo Hauser, Tim Henkelmann und Christian Matysick sowie zum Oberfeuerwehrmann Florian Schmidberger befördert.