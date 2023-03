Traktorfahrer beschädigt geparktes Auto

Vermutlich hat der Fahrer eines Traktors den Seitenabstand zu einem geparkten Auto unterschätzt. Das führte zu einem Unfall.

Ein 19-Jähriger wollte an einem geparkten Wagen vorbeifahren, hat dabei aber wohl den Seitenabstand unterschätzt, so die Einschätzung der Polizei. Am Freitag um 10.10 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann in Heretsried mit seinem Traktor auf der Eichenstraße in Richtung Augsburger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 1 streifte er den Wagen eines 38 Jahre alten Mannes, den dieser dort abgestellt hatte. Am geparkten Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 300 Euro. Der Traktor wurde nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. (jah)

