Senioren können seit dem Hochwasser im Juni nicht mehr in ihr Zuhause

Es riecht noch immer nach Öl. In der Seniorenwohnanlage in der Dinkelscherber Bahnhofstraße hat sich der Geruch seit Monaten festgesetzt. Während der Hochwasserkatastrophe vermischten sich dort hunderte Liter Heizöl aus dem großen Tank im Keller mit den Wassermassen der Zusam. Das ist nun gut drei Monate her. Seitdem können die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr in ihr Zuhause zurückkehren. Einige von ihnen suchen noch immer nach einer Bleibe. Wann sie in das betreute Wohnen zurückkehren können, ist unklar.

Philipp Kinne