Ein Kuscheltier für den Nachwuchs der Störche in Welden

Familie mit Nachwuchs: Bei den Adebars in Welden liegt ein Kuscheltier am Nestrand.

Plus In Welden liegt ein Kuscheltier im Storchennest. In Horgau sind dieses Jahr sechs Küken geschlüpft. In Zusmarshausen sind es vier. Jetzt heißt es Daumen drücken.

Von Katja Röderer

Der Nachwuchs ist da. Die Störche im Holzwinkel sind schon eifrig mit Brüten, Füttern und Großziehen beschäftigt. So freuen sich die Zusmarshauser seit Kurzem über vier kleine Störche, die im Nest auf der Pfarrkirche Maria Immaculata sitzen. In Horgau sich gleich sechs Küken geschlüpft und in Welden beschäftigt ein Stofftier die Vögel.

Stolz berichten die Beobachter von der Brauerei Schwarzbräu in Zusmarshausen davon, dass heuer schon zum 20. Mal ein Storchenpaar auf dem Dach der Kirche gebrütet habe. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Vier kleine Störche sind hier Anfang Mai geschlüpft. Drei Störche sind schon kräftig gewachsen, ein "kleiner Federball, der noch etwas mehr Aufmerksamkeit und Pflege benötigt", macht den Beobachtern von der Brauerei allerdings etwas Sorgen, wie sie berichten. Hier ist in den kommenden Tagen wohl Daumen drücken angesagt. Wer mitfiebern und den Kleinen beim Flügge werden zuschauen will, kann das über die Live-Cam der Brauerei Schwarzbräu unter https://www.schwarzbraeu.de/de/marketing/storchennest tun.

