Evangelische Kirche: Was der "Neue" vor hat

Plus Matthias Schrank ist als Diakon der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Zusmarshausen kein Unbekannter. Seit Kurzem besetzt er dort die Pfarrstelle und verbreitet Aufbruchstimmung.

Not macht erfinderisch. Personalnot auch, wie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zusmarshausen, Adelsried, Dinkelscherben und Welden jetzt beweist. Hier ist Diakon Matthias Schrank gerade zum Chef der Kirchengemeinde ernannt worden. Damit ist die Stelle des Pfarrers wieder besetzt. Was ändert sich dadurch für die gut 2600 evangelischen Gemeindemitglieder?