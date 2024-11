Jetzt schnell anmelden für den Tag der Ausbildung

Am Buß- und Bettag geht es wieder um die Zukunft in der Wirtschaftsregion Holzwinkel mit Altenmünster und Zusmarshausen. Dann findet hier der Tag der Ausbildung statt. Junge Leute können die Gelegenheit nutzen, sich an diesem Mittwoch, 20. November, einen Eindruck von den Ausbildungsangeboten in ihrer Heimat zu machen. Anmelden ist noch bis Montag, 11. November, möglich.

Die digitale Anmeldung unter www.unser-ferienprogramm.de/entwicklungsforum/index.php ist bis dahin offen. Es gilt first come, first served. Bereits 135 Jugendliche sind für den Berufsorientierungstag angemeldet. Die ersten Touren sind schon ausgebucht, schnell sein lohnt sich also. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen die Erziehungsberechtigten die Anmeldung vornehmen. Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche ab zwölf Jahren.

Auf den Bus-Touren mehr über den Traumberuf erfahren

Auf Tour 5 beispielsweise geht es um Ausbildungsberufe rund um Pflege und Soziales mit Besuchen von Kindergarten und Senioreneinrichtungen. Auf Tour 19 werden unter anderem die Berufe Elektroniker und Schreiner vorgestellt. Informationen zu den Touren, den beteiligten Unternehmen und den Shuttle-Bussen sowie den Link zur Anmeldung sind auch unter www.freiraum-zum-leben.de/tag-der-ausbildung.html zu finden.

Jede Gruppe wird von einem erwachsenen Betreuer begleitet. Lehrkräften ist es dieses Jahr auch möglich, die Betreuung als Fortbildung über FIBS anrechnen zu lassen. Wer bei der Umsetzung des Projekts als Betreuer oder Betreuerin helfen will, kann sich unter Telefon 08293/69921 melden. (AZ)