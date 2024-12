Wer kann einen Weihnachtswunsch erfüllen?

Wer andern gerne eine Freude macht, sollte jetzt bei der Aktion „Christkind gesucht“ im Holzwinkel und Altenmünster mitmachen. Senioren und Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte haben ihre Wünsche dafür auf einen Stern geschrieben. Diese Sterne hängen jetzt an den Weihnachtsbäumen in den Eingangsbereichen der Rathäuser in Adelsried, Altenmünster, Emersacker und Welden. Auf den Rückseiten der Sterne steht ein Wunsch im Wert von etwa zehn Euro. Wer möchte, kann die beschenkte Person darüber hinaus auch mit einer weiteren Überraschung wie einer Karte erfreuen.

Wichtig ist es, den Wunschstern auf dem Päckchen gut zu befestigen und das Päckchen bis spätestens Mittwoch, 18. Dezember, in den Rathäusern wieder abzugeben. Die Initiatoren der Aktion, das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster, die Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel sowie die Nachbarschaftshilfe Altenmünster sorgen dafür, dass das Päckchen an die richtige Adresse kommt.

Wie in den vergangenen Jahren wird wieder mit dem Seniorenzentrum Vitalis St. Thekla in Welden und dem Seniorenzentrum Benefit in Altenmünster zusammengearbeitet. Wünsche können auch die Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte in der Region angeben. Weitere Informationen gibt es unter www.freiraum-zum-leben.de/christkindgesucht.html oder unter Telefon 08293/ 69921. (AZ)