Die neue Radwegunterführung bei Horgau-Bahnhof ist fertig

Der neue Radwegtunnel an der Kreisstraße A5 beim Weiler Horgau-Bahnhof ist fertig. Viereinhalb Monate hatte es gedauert, die Unterführung nördlich der Siedlung zu erneuern. Der Radweg ist nach längerer Sperrung nun wieder frei befahrbar, die Kreisstraße muss allerdings im kommenden Jahr noch einmal gesperrt werden.

Die Baumaßnahme kostet die Region nach Angaben des Landratsamtes insgesamt 1,23 Millionen Euro. Allerdings erhält der Landkreis hierfür auch eine Förderung der Regierung von Schwaben in Höhe von 757.000 Euro. Die Sanierung war nötig geworden, denn die Brücke war inzwischen etwas in die Jahre gekommen. Sie wurde 1962 im Zuge der Bahnverbindung zwischen Welden und Neusäß gebaut. Nach der Stilllegung der Bahnstrecke führte der Weldenbahnradweg über das Bauwerk. Der Weldenbahnradweg wird jährlich von etwa 160.000 Radfahrern genutzt.

Die neue Brücke ist breiter und trägt größere Lasten

Umfangreiche Prüfungen des Bauwerks hatten ergeben, dass eine Sanierung der Brücke nicht wirtschaftlich wäre und auch wegen der geringen Tragfähigkeit der oft von Schwertransporten frequentierten Strecke nicht infrage kommt. Stattdessen entschieden sich die Experten für eine Variante, die unter anderem eine geringe Bauzeit erfordert, wodurch die Zeit der Vollsperrung verkürzt wurde. Außerdem, so die Hoffnung, soll das neue Bauwerk geringere Unterhaltskosten benötigen. Landrat Martin Sailer erklärte bei der Einweihung: „Durch die Lasterhöhung und die Verbreiterung des Rad- und Gehwegs auf vier Meter haben wir mit dem neuen Brückenbauwerk in besonderem Maße in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Augsburg investiert“.

Bis es so weit war, musste der Weldenbahnradweg, von Ende Juli bis Mitte Dezember komplett gesperrt werden. Für den Radverkehr wurde eine Umleitungsstrecke von etwa 1,4 Kilometern über Waldwege der Bayerischen Staatsforsten eingerichtet. Die Kreisstraße A5 war in der Zeit von Mitte September bis Mitte November gesperrt.

Die Asphaltdeckschicht muss noch erneuert werden

Eine Erneuerung der Asphaltdeckschicht der Kreisstraße im Bereich Horgau-Bahnhof soll Anfang/Mitte 2025 vorgenommen werden. Eine Verbindung der Deckensanierung mit der Vollsperrung beim Brückenneubau sei wegen der Belieferung der Baustelle und der Witterung zum Jahresende nicht möglich gewesen, heißt es vom Landratsamt. Des Weiteren wollte man das Ende des Baustellenverkehrs abwarten, um unnötige Schäden an der neuen Asphaltdeckschicht zu vermeiden. (AZ)

Icon Vergrößern Martin Ebner (Bauaufseher Landkreis Augsburg), Johannes Zirch (Bauleitung Ingenieurbüro Steinbacher Consult), Werner Reschke (Fachbereichsleitung Straßenverkehrsbehörde Landkreis Augsburg), Rainer Hurler (Geschäftsbereichsleitung Bauen Landkreis Augsburg), Andreas Bezler (Fachbereichsleitung Tiefbau Landkreis Augsburg), Sonja Modén (Planung Ingenieurbüro Steinbacher Consult), Marco Nowak (Projektleitung Landkreis Augsburg), Landrat Martin Sailer, Georg Grimbacher (Geschäftsführung Firma Grimbacher), Claus Dirr (Bauleitung), Phillip Glocker (Firma Grimbacher) und Thomas Hafner (Bürgermeister Horgau) bei der Einweihung des Radwegs (von links). Foto: Carola Kirasic Icon Schließen Schließen Martin Ebner (Bauaufseher Landkreis Augsburg), Johannes Zirch (Bauleitung Ingenieurbüro Steinbacher Consult), Werner Reschke (Fachbereichsleitung Straßenverkehrsbehörde Landkreis Augsburg), Rainer Hurler (Geschäftsbereichsleitung Bauen Landkreis Augsburg), Andreas Bezler (Fachbereichsleitung Tiefbau Landkreis Augsburg), Sonja Modén (Planung Ingenieurbüro Steinbacher Consult), Marco Nowak (Projektleitung Landkreis Augsburg), Landrat Martin Sailer, Georg Grimbacher (Geschäftsführung Firma Grimbacher), Claus Dirr (Bauleitung), Phillip Glocker (Firma Grimbacher) und Thomas Hafner (Bürgermeister Horgau) bei der Einweihung des Radwegs (von links). Foto: Carola Kirasic