Fahrplanänderung für AVV-Buslinien 501 und 504 verlängert

Die Baumaßnahme an der Kreisstraße A5 bei Horgau wurde bis Samstag, 16. November, verlängert. Deshalb können auch die AVV-Buslinien 501 und 504 die Haltestelle „Horgau, Waldcafe“ weiterhin nicht anfahren. Die AVV-Buslinie 504 fährt wegen der Umleitungsstrecke über Streitheim die Haltestellen von Neusäß über Aystetten, Streitheim nach Auerbach und Horgau an. Endhaltestelle ist die Haltestelle „Horgauergreut“. In der Gegenrichtung startet die Linie ebenfalls an der Haltestelle „Horgauergreut“, fährt über Horgau, Auerbach und Streitheim weiter nach Aystetten und Neusäß. Es gilt ein Baustellenfahrplan. Persönliche Ausküfte erteilt das AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie das SWA-Kundencenter am Königsplatz. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten erhalten Fahrgäste in der App „meinAVV“ oder unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de im Internet. (AZ)

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrplanänderung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baumaßnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis