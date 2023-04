Horgau

Grundschule in Horgau soll eine Bläserklasse bekommen

In Kooperation mit dem Musikverein Rothtal soll es an der Grundschule in Horgau bald eine eigene Bläserklasse gebeten.

Eine eigene Bläserklasse für die dritte und vierte Klasse der Grundschule in Kooperation zwischen dem Musikverein Rothtal, der Grundschule und der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau soll eingerichtet werden. Dem hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zugestimmt. Unterstützung gibt es dafür vom Musikverein, der zweimal zwölf Instrumente zur Verfügung stellen will. Für die Beschaffung, die im Mai erfolgen soll, ist eine Investition in Höhe von 10.000 Euro (für 2024 weitere 5000 Euro) notwendig. Gemeinde gibt Zuschuss für neue Bläserklasse Um dies zu ermöglichen, gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von 25 Prozent. Gemeinderatsmitglied Johannes Holland (FW), Mitglied im Vorstand beim Musikverein Rothtal, freut sich, denn der Verein hätte allein diesen Betrag nicht stemmen können. Der Unterricht wird durch eine qualifizierte Lehrkraft der Sing- und Musikschule im Rahmen des Musikunterrichts erteilt. "Es ist eine gute Geschichte für den Verein und die Musikschule", sagte Bürgermeister Thomas Hafner. (kräm)

