Horgau sucht dringend nach mehr Platz zur Betreuung

Immer mehr Kinder werden in der offenen Ganztagsschule in Horgau betreut. Doch ein Neubau ist erst in Jahren geplant. Nun sucht die Gemeinde nach Alternativen.

Die offene Ganztagsschule in Horgau nehmen immer mehr Eltern in Anspruch. Aktuell werden 60 Kinder betreut, für das kommende Schuljahr sind bereits über 90 Anmeldungen eingegangen. So viele, dass dies in den bestehenden Räumlichkeiten nicht mehr umgesetzt werden kann. Hauptproblem ist dabei die Verköstigung (Zubereitung und Essensausgabe). „Schon jetzt müssen die Kinder in Gruppen aufgeteilt werden. Der Aufwand wird immer größer“, so Bürgermeister Thomas Hafner. Ein Neubau ist erst in fünf Jahren realisierbar.

Betreuung im Gemeindearchiv?

Eine Möglichkeit für die Unterbringung der OGTS-Kantine wäre laut Bürgermeister im Gemeindearchiv. Mit einem Durchbruch ins Musikzimmer käme man auf etwa 70 Quadratmeter. Allerdings müsste hier das Tageslicht vergrößert und das Gemeindearchiv nach Augsburg ausgelagert werden. Eine weitere denkbare Möglichkeit wäre mit einem geringeren Aufwand eine Unterbringung der Kantine im Stuhllager in der Schulturnhalle. Aber auch hier müsste einiges umgebaut werden, so der Bürgermeister, weil das Tageslicht komplett fehlt.

Provisorien wie Wohncontainer, bis der Neubau steht, sieht der Bürgermeister allerdings kritisch, weil dadurch wichtige Parkplätze an der Schule wegfallen. Außerdem würden nicht alle Schüler in einem Container untergebracht werden können. Der Kaufpreis für einen Container ohne Bodenplatte liegt allein bei rund 300.000 Euro. Eine jährliche Miete käme auf etwa 50.000 Euro. „Es wäre ohnehin nur eine Übergangslösung.“

Könnten die Kinder in der Turnhalle betreut werden?

Peter Steppich (FW) wie auch Eva Schmid (CSU) schlugen als weitere Variante die Turnhalle vor. „Hier wäre Platz zum Essen wie auch für die Erledigung der Hausaufgaben“, sagte Schmid. Doris Bongers, Leiterin der Ganztagsschule, war gegen diese Empfehlung. „Die Turnhalle wird bis 16 Uhr benutzt. Außerdem müsste der Raum jedes Mal umgestaltet werden und das ist sehr aufwendig“, sagte sie.

Eine Begehung der angedachten Unterbringungsmöglichkeiten soll gemeinsam mit Vertretern des Landratsamts in den kommenden Tagen stattfinden.

„Eine qualitätvolle Betreuung für die Kinder muss schon sein und deshalb werden wir um einen Neubau nicht herumkommen. Damit könnte auch die Raumnot in der Grundschule und im Kindergarten gelöst werden", sagte der Bürgermeister.