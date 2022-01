Horgauer Lyriker Erich Pfefferlen war 2021 sehr gefragt mit seinen Gedichten

Plus Für seine Lyrik erhielt der Horgauer Erich Pfefferlen schon manche Preise. Nun kam ein weiterer dazu. Und das ist noch nicht alles.

Erneute Auszeichnung für ein dichterisches Werk: Der Horgauer Erich Pfefferlen wurde Preisträger beim „Brandenburger Lyrikwettbewerb 2021“. Doch seine Werke sind auch anderweitig gefragt - und nicht nur auf Deutsch.