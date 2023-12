Nach Cyberangriff: Gemeinde Horgau ist wieder einsatzbereit

Die Gemeinde Horgau wurde zum Opfer eines digitalen Angriffs. Die Verwaltung war deshalb größtenteils lahmgelegt. Nun ist der Schaden behoben.

Nach der Cyberattacke auf die Gemeinde Horgau, gibt es nun Erfolge zu vermelden. Das Einwohnermeldeamt steht allen Bürgerinnen und Bürgern wieder im vollen Umfang zur Verfügung, teilt die Gemeinde mit. Alle Leistungen (z.B. An-/Ummeldungen, Pässe/Ausweise, Bescheinigungen) können wieder in Anspruch genommen werden.

Die vollständige Wiederherstellung des Finanzwesens nimmt allerdings noch etwas Zeit in Anspruch, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Mit Verzögerungen sei weiterhin bei ausstehenden Abrechnungen und dem Steuertermin am 15. Februar zu rechnen.

Cyberattacke auf die Gemeinde Horgau hatte weitreichende Folgen

Wie berichtet, wurde die Gemeinde Opfer eines Cyberangriffs. Damit war die Gemeinde nicht allein. Betroffen waren nach der Attacke im November auch etliche Kommunen im Landkreis Neu-Ulm. Das hatte weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit im Rathaus. Wer einen Reisepass oder neuen Ausweis, stand vor einem Problem. Auch Steuerbeschlüsse konnte die Gemeinde nicht mehr erlassen. "Der Angriff führt zu großer Einschränkung im täglichen Betrieb", sagte Thomas Gewitsch, Geschäftsführer der Gemeinde Horgau, nach der Cyberattacke.

Dass Horgau als einzige Gemeinde im Landkreis Augsburg mit dem Verband aus dem Kreis Neu-Ulm zusammenarbeitet, liegt an der Geschichte der Kommune. "Als Horgau sich vor 40 Jahren vom Markt Zusmarshausen löste, suchte man einen neuen EDV-Anbieter", erklärte Gewitsch im November. Davon gab es in den 1980er-Jahren allerdings noch nicht viele. Ein Anbieter im Landkreis Augsburg habe die Gemeinde Horgau abgelehnt und so musste man sich anderswo umsehen.