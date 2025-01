Neujahrsempfang und Frühschoppen bei der CSU Horgau

Wie sich so auf dem Land gehört: Zuerst gemeinsamer Kirchgang und dann Politik mit Weißwurst- Frühschoppen im benachbarten Pfarrheim St. Martin. Diese Reihenfolge organisierte der CSU-Ortsverband Horgau mit seinem Neujahrsempfang mit Frühschoppen. Dieser fand sehr guten Anklang. Denn neben dem Hauptredner, CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber, konnte Ortsvorsitzender Ulrich Mayr den Horgauer Bürgermeister Thomas Hafner, dessen Amtskollegen Bernhard Uhl aus Zusmarshausen und den stellvertretenden Landrat Hubert Kraus im vollbesetzten Pfarrheim begrüßen. Auch eine stattliche Anzahl von Markt- und Gemeinderäten aus den umliegenden Gemeinden ließen sich die Chance nicht entgehen, Politik aus erster Hand zu erfahren.

Da Markus Felber trotz seines runden Geburtstages kurzfristig für den erkrankten Bundestagsabgeordneten Hansjörg Dunz einsprang, erfuhren die Besucher neben der Bundespolitik auch viel über die Arbeit im europäischen Parlament. Die EU-Staaten und auch Deutschland müssten in Zukunft mehr für ihre Sicherheit aufbringen. Darum müsse Deutschland seine Wirtschaftsleistung wieder steigern, um die großen Aufgaben, die vor uns stehen, auch ohne neuen Schulden bezahlen zu können. Als Beispiel nannte er Deutschland: Um den Durchschnitt der Wirtschaftsleistung aller EU-Staaten wieder zu erreichen, könnte der Bund allein 20 Milliarden mehr an Steuern einnehmen. Auch warnte er, wegen des neuen Präsidenten Donald Trump, sich von den USA zu entfremden. Amerika sei in punkto Sicherheit und Wirtschaft unser wichtigster Partner; dies gelte auch für Frankreich. Hier fand in den letzten Jahr so gut wie kein politscher Austausch mehr statt.

