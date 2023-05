Horgau

Sebastian Winterhalder aus Horgau ist Junioren-Weltmeister im Schafkopf

Plus Sebastian Winterhalder aus Horgau ist der amtierende Junioren-Weltmeister im Schafkopf. Wir fragten den 24-Jährigen, wie er zu einem der besten Spieler der Welt wurde.

Von Oliver Reiser

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Junioren-Weltmeisterschaft im Schafkopf. Wie kommt ein junger Mensch mit 24 Jahren, den man eher an irgendeiner Spielkonsole verortet, dazu, so ein traditionelles Spiel zu treiben?



Sebastian Winterhalder: Ich war schon als Junge öfter mit meinem Papa unterwegs und durfte beim Schafkopfen zuschauen und später dann auch mal aufheben. So richtig beigebracht habe ich es mir dann mit einer App, sauspiel.de heißt die, weil die Männer ja schließlich um Geld gespielt haben (lacht).

Apropos Geld. Kann man mit Schafkopf Geld verdienen?



Winterhalder: Wenn man reiche Freunde hat und hohe Tarife spielt (lacht), kann man sich ab und zu vielleicht ein Taschengeld verdienen. Aber in einer Privatrunde gewinnt mal der eine und beim nächsten Mal der andere. Reich wird man dabei nicht. Aber mit Freunden spiele ich sowieso nur zum Spaß. Alles 50 Cent, Solo einen Euro.

