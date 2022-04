So viele Geflüchtete aus der Ukraine leben in Horgau

Bürgermeister Thomas Hafner infomiert über den aktuellen Stand zu Geflüchteten aus der Ukraine in Horgau.

Fünf Familien und eine alleinstehende Frau aus der Ukraine konnten in der Gemeinde Horgau bislang untergebracht werden. Das berichtete Bürgermeister Thomas Hafner bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die meisten Geflüchteten leben in Privatunterkünften, eine Familie in einem Haus am Martinsplatz, das sich in den Händen Gemeinde befindet, das bislang leer stand.

29 Menschen suchen in Horgau Asyl

Ingesamt sind es 29 Personen (13 Erwachsene und 16 Kinder), die in Horgau Asyl gesucht haben. Nach den Osterferien sollen Kinder in Schulen und Kindergarten untergebracht werden. Auf Nachfrage erklärte der Bürgermeister, dass bereits alle registriert seien. Im nächsten Schritt soll eine dauerhafte Arbeitserlaubnis ausgestellt werden. Doch zuvor bräuchten die Menschen auch einen Aufenthaltstitel, erklärte er.

Hafner freute sich über die große Hilfsbereitschaft vonseiten der Bevölkerung. "Die angekommenen Familien sind äußerst dankbar und nett. Was sie jetzt wirklich bis zum Erhalt der Asylbewerberleistung brauchen, sind vor allem Lebensmittel, Geld oder Gutscheine." (kräm)

Lesen Sie dazu auch