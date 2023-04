Horgau

06:30 Uhr

"Umweltfrevel" in Horgau? Dicke Luft bei der Bürgerversammlung

Wird Grundwasser abgepumpt und abgeleitet? Anwohner in Horgau beschweren sich darüber. Sie sehen ihre Häuser in Gefahr.

Plus Weil das Grundwasser in einem Wohngebiet in Horgau absinkt, fürchten Anwohner um ihre Häuser. Bei der Bürgerversammlung bringen sie ihren Frust zum Ausdruck. Kann die Gemeinde helfen?

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Gut eineinhalb Stunden referierte Bürgermeister Thomas Hafner vor etwa 30 Zuhörenden in der Bürgerversammlung in der Sportgaststätte Rothtal umfassend über die Entwicklung in der Gemeinde. Sein Vortrag umfasste Themen wie Statistik und Haushalt, den umstrittenen Bahnausbau, die künftige Windkraftenergie, Vorstellung einer Recycling-Einrichtung für die Kommunen, Einführung des AktiVVo, Aufwertung der Roth und das neue Rathaus.

Antragsteller beklagte die Untätigkeit der Gemeinde Horgau

Vier schriftliche Anfragen hatte ein Bewohner aus Auerbach im Vorfeld eingereicht. Und der übte zunächst massive Kritik über eine angeblich nicht genehmigte Grundwasserabsenkung in der Auerstraße 7. Dort ist ein kleines Wohngebiet mit fünf Häusern entstanden. Das Problem: Seit drei Jahren beklagt der Antragsteller, dass der Bauträger das Grundwasser absenke und permanent in den Döllenbach einleitete. Vonseiten eines weiteren Nachbarn gab es bereits Beschwerde darüber, dass der Grundwasserspiegel in seinem alten Hausbrunnen abgesunken ist und dadurch bereits Risse am Gebäude entstanden seien sollen. Das Grundwasser sollte jedoch nicht in Oberflächengewässer abgeleitet werden, sondern möglichst versumpfen. Der Antragsteller beklagte die Untätigkeit der Gemeinde und erwartet endlich eine Lösung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen