Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Horgau

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Mercedes-Sprinter. Der soll am Dienstag gegen 10.30 Uhr einen Unfall auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts in Horgau gebaut haben.

Nach einer Unfallflucht in Horgau sucht die Polizei nach dem Verursacher. Der soll am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter einen Unfall auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts in Horgau gebaut haben. Der derzeit noch unbekannte Fahrer beschädigte beim rückwärts Rangieren einen Mülleimer, berichtet die Polizei. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte das Kennzeichen. Der Unbekannte wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)