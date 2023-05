Volksfeststimmung beim Badeenten-Rennen an der Roth

Riesen Andrang beim tierischen Enten-Rennen in Horgau: Mehr als 1000 Menschen feuern die Quietscheenten in der Roth an. 700 Rennenten werden gemeinsam auf die Reise geschickt.

Als 2010 das erste Entenrennen der SpVgg Auerbach/Streitheim in der Roth stattfand, dachte wohl keiner, dass es einmal zu einem solchen Erfolg würde. Bei strömendem Regen gingen damals 485 Badeenten an den Start und selbst der Erfinder dieser Veranstaltung glaubte nicht an einen dauerhaften Erfolg. Doch es kam anders. Nicht einmal die größten Optimisten konnten erwarten, dass rund 700 Enten ihren Käufer finden werden und somit mit dem Erlös die Jugendarbeit des Vereines unterstützen.

Über 1000 Besucher beim Badeenten-Rennen in Horgau

Über 1000 Besucher, unter ihnen viele Kinder mit ihren erworbenen Gummienten, pilgerten am Freitag zur Rothbrücke beim Brachflecken in Horgau. Sie warfen ihre Enten in die Frontladerschaufel des Schleppers vom Vereinsvorsitzenden Ludwig Furnier am Sammelpunkt. Dieser war bereits der erste Besuchsmagnet, denn hier konnten die Besucher die fantasievoll bemalten Rennenten aus nächster Nähe begutachten und bestaunen. Da war Donald Duck genauso vertreten wie eine Bayernente in weiß-blau. Doch zwei Enten, eine pechschwarz und eine knallgrün gaben zunächst Rätsel auf.

7 Bilder Das Badeenten-Rennen an der Roth in Bildern Foto: Marcus Merk

Erst nach einem Blick in die Starterliste wurde das Geheimnis gelüftet. Sie gehörten den beiden Auerbacher Gemeinderäten Alexander Kohler (CSU) und Günther Sasse (Grüne). Beim anschließenden Rennen, das ca. 500 Meter oberhalb des Zieles am Rothsteg mit dem Kippen der Frontladerschaufel begann, wurden die 700 Rennenten gemeinsam auf die Reise geschickt. Wahrscheinlich durch die guten Umfragewerte beflügelt, startete die "schwarze Ente“ furios und Grün blieb weit zurück. Im Laufe des Rennens war es mit der Herrlichkeit bald vorbei und beide "Partei-Enten“ gingen fast gemeinsam im Hauptfeld über die Ziellinie. Durch die Regenfälle der letzten Tage war der Wasserstand der Roth ideal und die vielen Zuschauer an der Strecke erlebten ein Rennen in Rekordzeit.

So lief das Enten-Rennen an der Roth in Horgau

Angefeuert durch die jungen Besitzer der Enten, die ihre Gummi-Tierchen frenetisch an der gesamten Uferlänge anfeuerten, gab es viele Positionskämpfe um die ersten Plätze. Interessant war auch der Umstand, dass sich das Feld auf über 200 Meter auseinanderzog, trotz identischer Enten. Waren es zum Anfang nur vereinzelte Enten, die am Ziel eintrafen und von Michael Furnier und seinen Helfern aus der Roth gefischt wurden, wurde das Fischen mit dem Einlaufen des Hauptfeldes zum Stress. Doch es entwischte keine einzige Ente nach dem Zieleinlauf, wie Naturschützer im Vorfeld vermutet hatten und eine Vermüllung der Roth befürchteten. Trotz großer Freude bei den meisten Besuchern gab es auch kleine Zwischenfälle. Zwei kleine Entenbesitzer wollten ihren Enten sehr nahe sein und fielen kopfüber in die Roth, wurden aber von ihren Eltern schnell wieder herausgefischt. Traurig war der neunjährige Johannes, dessen Rennente zur "lahmen Ente“ wurde und an jeder Ausbuchtung der Roth eine Rast einlegte und somit den letzten Rang belegte, während sein Schulfreund Leopold den vierten Platz belegen konnte. "Beim nächsten Mal belege ich den ersten Platz von vorne und nicht mehr von hinten“, machte Johannes eine Kampfansage.

Am Ende gibt es mehr Gewinner als erwartet

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und Spendenbereitschaft der örtlichen Geschäftswelt, unter ihnen Florian Brehmer von AFS mit einer Großspende, entschied Organisatorin Mirijam Hampp, statt 25 nun 40 Entenbesitzer bei der Siegerehrung zu beglücken. Zusammen mit Vorsitzendem Ludwig Furnier nahm sie die Siegerehrung vor und jeder Gewinn wurde von den Kindern und den erwachsenen Gewinnern mit viel Beifall bedacht.