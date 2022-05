Zeugin entdeckt in Horgau ein unversichertes Auto

Eine Frau bemerkt, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Horgau ein Auto ohne Zulassungsstempel steht, und informiert die Polizei.

Eine aufmerksame Zeugin hat am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in Horgau ein Auto gesehen, das keine Zulassungsstempel mehr hatte. Der Wagen war der Frau in den vergangenen beiden Monaten bereits mehrfach aufgefallen.

Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen seit mehr als sechs Monaten nicht mehr zugelassen ist. Den Fahrer erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherung und ohne Zulassung sowie wegen eines Verstoßes gegen die sogenannte Abgabenordnung. (thia)