Zusammenstoß an einer Kreuzung: 10.000 Euro Sachschaden

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in einer Kreuzung bei Horgau ist hoher Sachschaden entstanden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend bei Horgau ereignet. Der Zusammenstoß zweier Autos passierte um 23 Uhr an der Kreuzung der Staatsstraße 2025 und der Kreisstraße A5 bei Horgau. Eine 47-jährige Autofahrerin kam aus Richtung Adelsried und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Agawang weiterfahren. Die Ampel war zu der Zeit bereits im Nachtbetrieb und zeigte für die 47-Jährige gelbes Blinklicht. Die Frau musste laut Polizei auch aufgrund der Beschilderung warten. Als sie die Kreuzung queren wollte, übersah sie den Wagen einer 33-jährigen Frau, die von Horgau in Richtung Biburg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (kar)