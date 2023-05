Interview

Darum gibt es keine Arztpraxis in Westendorf

Plus Halbzeit im Rathaus: Bürgermeister Steffen Richter erzählt über Freude und Ärger im Amt und erklärt, was an der Suche nach einem Arzt hindert.

Von Steffi Brand

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Steffen Richter: In Westendorf konnten wir einige Baumaßnahmen anstoßen und umsetzen. Ein echter Meilenstein für Westendorf – der Hochwasserdeich, eine Maßnahme, die vom ersten Antrag bis hin zur Fertigstellung immerhin 16 Jahre gedauert hat – wurde eingeweiht. Der Teil-Neubau der Bachstraße wurde abgeschlossen, ebenso wie erst kürzlich der Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte. Auf den Kriegsausbruch in der Ukraine konnten wir – dank des großen Engagements in der Bürgerschaft – schnell reagieren und acht Familien aufnehmen. Für den WZV fiel der Baubeginn des neuen Hochbehälters in die erste Corona-Welle. Im April 2021 ging der neue Hochbehälter, der sich im Nordendorfer Ortsteil Blankenburg befindet, ans Netz.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Steffen Richter: Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an unseren ehemaligen Pfarrer, Monsignore Karl Kraus, ist eine der positivsten Erinnerungen der vergangenen drei Jahre. Im Herbst 2020 fiel die Entscheidung im Gemeinderat, im August 2021 gab es dann die Möglichkeit zu einer kleinen Feier. Vor allem an die emotionale und sehr ergreifende Ansprache des Monsignore erinnere ich mich gerne zurück. Dass wir zum 950. Ortsjubiläum die zweibändige Ortschronik herausbringen konnten – auch wenn es keine große Jubiläumsfeier dazu gab – war ein weiterer Höhepunkt der letzten Jahre. Zudem erinnere ich mich an das, was entstanden ist – an den Adventsweg mit zahlreichen bunt beleuchteten Adventsfenstern und an Musikerinnen und Musiker, die auf ihren Balkonen für die umliegende Nachbarschaft musizierten.

