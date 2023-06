Interview

Interview zur Halbzeit: Diedorfer Bürgermeister will mehr Wohnraum schaffen

Plus Mehr als 11.000 Personen leben in Diedorf. Eines der zentralen Anliegen in den kommenden Jahren sollen neue Wohnungen sein. Was sich Bürgermeister Högg außerdem vornimmt.

Von Jana Tallevi

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was, außer Corona, fällt Ihnen noch ein?



Peter Högg: Die Führung und Gestaltung der Marktgemeinde wurde durch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Marktgemeinderat schwieriger, dennoch haben wir in den vergangenen drei Jahren schon viel erreicht. So konnte beispielsweise eine neue Kindertagesstätte in Hausen eröffnet werden. Damit ist es uns bis jetzt jedes Jahr gelungen, für alle Kinder einen Platz anbieten zu können. Außerdem konnten wir z. B. in den Ortsteilen Anhausen, Biburg und Willishausen unsere Feuerwehrhäuser erweitern und sanieren.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erfahrung?



Peter Högg: Die große Hilfsbereitschaft der Diedorfer in vielen Bereichen, z. B. zu Beginn des Ukraine-Krieges bei der unkomplizierten Aufnahme und Unterstützung von Flüchtlingen hat mich sehr beeindruckt. Die vielen Begegnungen und konstruktiven Gespräche mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern, egal ob bei fröhlichen oder traurigen Anlässen, werden mir immer in positiver Erinnerung bleiben. Wenn die Menschen zufrieden mit meiner Arbeit und der Arbeit des Teams der Marktgemeinde sind, tut das allen Seiten gut und ist für uns alle eine Bereicherung.

