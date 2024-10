16-Jähriger hilft aus Versehen dabei, Fahrrad eines Freundes zu stehlen

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Adelsried. Ein bislang unbekannter Täter lud das schwarze Mountainbike eines 17-Jährigen in sein Auto, nachdem er es vom Fahrradständer entwendet hatte. Dabei ließ er sich von einem 16-Jährigen helfen. Wie sich laut Polizei danach herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrrad um das Rad eines Freundes des 16-Jährigen und nicht, wie vom unbekannten Täter angegeben um das Fahrrad seines eigenen Sohnes. Die Hilfsbereitschaft des 16-Jährigen wurde laut Polizei somit auf unverschämte und dreiste Art und Weise ausgenutzt.

Der Wert des Mountainbikes liegt bei etwa 200 Euro. Zum unbekannten Täter und dessen Fahrzeug sind noch keine konkreten Hinweise bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Zusmarshausen telefonisch unter 08291 18900 entgegen. (diba)