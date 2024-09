So lassen sich Kinder für Musik und Klassik begeistern

Bunte Luftballons bildeten am Sonntag das Tor zum Hotel Kloster Holzen. Vor dem Eingangsbereich wurden übergroße Seifenblasen in die Luft gepustet. Beide Bilder, die für das Tagungshotel durchaus ungewöhnlich sind, zeugen davon, dass der Sonntag im Zeichen der Kinder stand – und im Zeichen der Musik, denn in Holzen fand zum vierten Mal das Klassik4Kids Festival statt.

Mit etwa 300 bis 400 Besucherinnen und Besuchern, die über den Tag verteilt an diversen Programmpunkten teilgenommen haben, war das Festival sogar besser besucht als im Vorjahr, schätzt Organisatorin Angelika Löw-Beer. Und das fiel sowohl den Akteuren als auch der Besucherinnen und Besuchern auf.

Eifrig gebastelt wurde bei der Instrumenten-Werkstatt. Foto: Steffi Brand

Der Bechstein-Workshop, bei dem es darum ging, hinter die Kulissen des Klavierbaus zu blicken, waren ebenso gut besucht wie die Workshops zu Gitarre und Horn. Wer in den Salzburger Saal ins erste Obergeschoss wandelte, konnte sich in „Warlis musikalische Welt“ entführen lassen. Auf der Hauptbühne im Klosterhof fand das Mitmachkonzert „Zauberwald“ und auch das Abschlusskonzert statt, bei dem die Filmmusik im Fokus stand. Um die Mittagszeit unterhielt das Jugendblasorchester aus Meitingen diejenigen, die sich vor der Hauptbühne eingefunden hatten.

Zur Mittagszeit spielte das Jugendblasorchester Meitingen auf der Außenbühne im Klosterhof. Foto: Steffi Brand

In Hörweite zur Hauptbühne durften die Kinder auch selbst aktiv werden: An einem kleinen Stand gab es die Möglichkeit, Instrumente selbst zu basteln. Dieses Angebot nahmen die Kinder gern an und brachten stolz die selbstgebauten Werke ihren Eltern. Ein Essens- und Getränkeangebot sowie die Möglichkeit durch Hotelführung mit Hotelchef Philipp Flamm rundeten das diesjährige Klassik4Kids-Festival ab.

Gut besucht waren die Workshops zum Klavier, zum Horn und zur Gitarre. Foto: Steffi Brand