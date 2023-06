Königsbrunn

12:00 Uhr

Grillmeister aus dem Augsburger Land verrät sein Rezept für Couscous-Bällchen

Plus Alex Dehler kennt sich aus mit Fleisch. Bei seinen Grillkursen geht es aber immer öfter fleischlos zu. Dann kommen Beilagen wie Couscous-Bällchen "Asia Style" auf den Grill.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Tagsüber kümmert sich Alex Dehler um den Klassiker auf dem Grill: das Fleisch. Doch für Promotions, bei Grillkursen und bei Grillcaterings geht es zunehmend häufiger fleischlos zu. "Dann wird außergewöhnlicher gegrillt", sagt er. Hauptberuflich arbeitet Alex Dehler als Koch in der Landmetzgerei Frey in Stadtbergen. Seit sechs Jahren steht er außerdem für den Grill-Hersteller Merklinger aus Königsbrunn in der Outdoorküche. Sein Beweis, dass fleischlose Gerichte vom Grill richtig lecker sind, heißt Couscous-Bällchen "Asia Style".

Die Bällchen fertigt Dehler aus 125 Gramm Couscous, 250 Millilitern Gemüsebrühe, einem Esslöffel gelber Curry-Paste, einer roten Zwiebel, Sesamöl und fünf Scheiben gemixtem Toastbrot sowie einem Ei. Die Zubereitung geht so: Die Currypaste in Sesamöl anschwitzen, die in Würfel geschnittenen roten Zwiebeln dazugeben und leicht anbraten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und alles aufkochen. Diesen Sud über den Couscous geben und diesen für etwa 20 Minuten quellen lassen. Mit einem Küchentuch abdecken und abkühlen lassen. Danach das gemixte Toastbrot, das Ei und Gewürze nach Geschmack unterkneten. Zum Würzen im "Asia Style" spielt Dehler mit den Klassikern aus der asiatischen Küche. Er verwendet Knoblauch, Curry, Kurkuma, Chili, Sojasauce, Limettenabrieb, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker. Das Rezept ließe sich mit Oregano, Majoran und Tomaten auch mediterran gestalten. Tipp: Die Bällchen-Masse sollte die Konsistenz von Semmel- oder Kartoffelknödeln haben. Ist die Masse zu flüssig geworden, hilft etwas Toast, verrät der Koch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen