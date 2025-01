Bremsklötze für die E-Mobilität sind dem politischen Unwillen geschuldet

Wer sich kein E-Auto kauft, hat viele gute Argumente: Zuallererst gibt es immer noch kaum erschwingliche Fahrzeuge mit einer akzeptablen Reichweite, denn die Autoindustrie - besonders die deutsche - hat bisher dieses Segment grob vernachlässigt. Den Kaufanreiz, die E-Prämie, hat die Regierung von heute auf morgen gestrichen und damit der aufkeimenden Verkehrswende den Garaus gemacht.

Dazu fehlte bisher eine Lade-Infrastruktur für all jene, die nicht bequem an der heimischen Wallbox laden können, sowie eine übersichtliche Preisgestaltung. Auch hier fehlt bisher fatalerweise der politische Wille, denn erst kürzlich fand es das Bundeskartellamt unzumutbar, einen Preisvergleich für E-Ladesäulen anzubieten wie für die Spritpreise an den Tankstellen. Ein Blick auf die entsprechende App zeigt ja, wo man gerade günstig tanken kann. Das lahme Gegenargument der Behörde gegen eine ähnliche Regelung für Ladesäulen: Eine Veröffentlichung aller Strompreise könnte es den Anbietern erleichtern, ihre Preise aufeinander abzustimmen. Auch ein unkompliziertes Laden mit der Bankkarte wie am Fahrkartenautomaten ist in weiter Ferne. Daher muss man sagen: Die meisten Hindernisse auf dem Weg zu mehr E-Mobilität sind schlichtweg dem politischen Unwillen geschuldet.

Die Wende zur E-Mobilität ist unumkehrbar

Doch eins ist gewiss: Die Tage des Verbrenners sind gezählt, E-Autos die Zukunft. Es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber die Fortschritte sind deutlich zu sehen. Auch die Hersteller haben die Zeichen der Zeit endlich erkannt und bringen jetzt günstigere E-Autos auf den Markt. Die Transformation ist ausgebremst, aber unumkehrbar.