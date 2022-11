Der wunderbare Oktober hat seinen Preis

Der lange Sommer hat vielen von uns viel Freude beschert. Doch das bis zuletzt wunderbar warme Wetter hat auch seine großen Schattenseiten.

Haben Sie die letzten spätsommerlichen Tage am Wochenende auch so genossen? Bei mehr als 20 Grad hat der Oktober sich mit einem wahrhaft goldenen Finale von uns verabschiedet. Wir konnten völlig ohne Herbstjacke oder Pulli noch lange bis in den Abend im Biergarten sitzen, bergwandern oder auf einem unserer großen bayerischen Seen eine Bootsfahrt machen. Eigentlich wunderbar, möchte man sagen, nicht zuletzt auch, weil bei solcher Wetterlage weniger oder gar nicht geheizt werden musste. In Anbetracht der nach oben rauschenden Energiepreise ist das ein höchst angenehmer Nebeneffekt dieses Altweibersommers.

Wunderbares Wetter mit großen Nachteilen

Doch das wunderbare Wetter hat auch seine Nachteile. Der lange, viel zu warme Sommer ist ein deutlicher Beleg dafür, dass der Klimawandel ein Ausmaß erreicht hat, das nicht mehr zu übersehen ist. Als Erstes trifft es die Natur. So hat sich offenbar in diesem Jahr das Insektensterben in großem Tempo fortgesetzt. Nun ja, am See oder auf der Gartenterrasse freut man sich über jede Mücke, die ausbleibt. Aber Tiere, die sich von Insekten ernähren, finden immer weniger Nahrung.

Besonders hart sind wohl die Igel betroffen, bei denen gar eine ganze Generation es nicht durch den Winter schaffen wird. Das stachelige Säugetier steht seit kurzer Zeit nun auch auf der Roten Liste der Säugetiere, genauer gesagt auf der Vorwarnstufe. Braucht es noch mehr Beispiele, um zu zeigen, wie dringend wir unsere derzeitige Lebensweise ändern müssen? Sonst geht es uns in nicht mehr ferner Zeit wie dem Igel.