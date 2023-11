Fachleute sollten klären, wer noch Auto fahren darf

Plus Senioren sind nicht zwangsläufig die schlechteren Autofahrer. Ob sie noch sicher am Straßenverkehr teilnehmen können, sollten aber nicht die Verwandten entscheiden müssen, findet unsere Autorin Katja Röderer.

Dürfen Oma und Opa noch hinters Steuer? Diese Diskussion belastet viele Familien. Niemand will die eigenen Verwandten im Alter in ihrer Freiheit einschränken. Es ist aber verantwortungslos, sie weiterhin fahren zu lassen, wenn sie dazu offenkundig nicht mehr in der Lage sind. Der oft jahrelange Streit über die Fahrtauglichkeit, die vielen cleveren Tricks, Oma und Opa vom Autofahren abzuhalten - all das könnte sich schlagartig erübrigen.

Würden Senioren ab 70 in zeitlichen Abständen zum Test gebeten, wäre der Kampf um die Autoschlüssel in den Familien vom Tisch. Ein kleiner Check beim Arzt oder eine Probefahrt mit dem Fahrschullehrer würden die Fahrtauglichkeit fachlich fundiert klären. Die EU hat solche Pläne bereits vorgestellt. Dürfen Senioren danach nicht mehr fahren, brauchen sie freilich familiäre Fahrdienste.

