Für Altkleider gibt es noch viele neue Wege im Augsburger Land

Plus Jeder Deutsche kauft im Jahr im Schnitt zwölf Kilo neue Kleider. Wegwerfen ist beim Ausmisten keine gute Lösung. Oft können die Textilien noch gebraucht werden.

Kennen Sie das? Eine neue Winterjacke ist gekauft, doch die alte bleibt im Schrank hängen. Man könnte sie ja noch gebrauchen, für Gartenarbeit oder so. Meist hängt der getragene Klassiker ungenutzt weiter auf dem Bügel. Während viele Menschen beim Umgang mit Lebensmitteln auf Nachhaltigkeit achten, muss uns dies bei der Kleidung erst noch in Fleisch und Blut übergehen. Mehrfachnutzung, oder bekannterweise Second Hand, ist die Losung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

